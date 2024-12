OL ‍: La statue de Juninho détruite à Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Après son expérience à l'OM, Rudi Garcia avait rebondi du côté de l'OL. Et son passage dans le Rhône ne s'est pas forcément passé comme prévu.

Rudi Garcia avait de grandes ambitions lors de son arrivée à l'OL. L'entraineur français savait qu'il aurait pas mal de pression sur les épaules, surtout après son expérience à l'OM. Si tout n'a pas été parfait, l'ancien de la Roma a néanmoins réussi à emmener les Gones jusqu'aux demi-finales de la Ligue des champions en 2020. Mais Garcia n'aura pas poursuivi l'aventure très longtemps après, partant en 2021. Ses relations avec certains membres de la direction lyonnaise n'étaient pas bonnes du tout, notamment celle avec Juninho, alors directeur sportif de l'équipe.

Rudi Garcia n'épargne pas Juninho

Ces dernières heures lors de quelques mots échangés avec Le Média Carré, Rudi Garcia s'est en effet livré sur sa relation avec le Brésilien. Et elle n'était pas du tout à la hauteur de ses espérances, lui qui aurait vraiment aimé rester à l'OL pendant très longtemps : « Si j'avais pu finir ma carrière à Lyon, j'aurais fini ma carrière à Lyon. J'ai toujours rêvé de bosser avec Aulas. J'ai toujours trouvé que c'était l'un des meilleurs présidents en France. (...) Juni m'a attaqué sur le plan personnel et ça, ce n'est pas bien. Moi, je l'appelle Iznogoud. C'est le calife qui veut devenir calife à la place du calife. Ce qu'il voulait, c'était entraîner. Moi je me souviens être allé voir le président et lui dire : « C'est bon je vous rends les clés, vous avez qu'à lui donner l'équipe ». S'il y avait eu cette harmonie... Ça s'est bien passé au début, c'est une légende footballistique et ça restera l'un des meilleurs joueurs de l'OL. Respect par rapport à ça. Mais où je ne lui en veux pas, c'est que personne lui a expliqué quel était son pré carré, le rôle du directeur sportif... (...) Juni sait de quoi il parle en matière de football. Ce qui lui nuit, c'est son inquiétude permanente. (...) C'est Iznogoud mais c'est César aussi ». Voilà qui est clair, alors que Juninho partira finalement un peu après Rudi Garcia en ayant entaché son image, notamment auprès de Jean-Michel Aulas.