OL : La saison n’a pas débuté, Peter Bosz vire deux joueurs !

Technicien reconnu pour ses méthodes et sa volonté de faire jouer ses équipes, Peter Bosz n’est pas non plus totalement fermé à tout ce qui fait tourner un club comme l'OL.

Le mercato est dans sa période décisive pour l’Olympique Lyonnais, qui n’a pas beaucoup avancé, et n’arrive pas à vendre les joueurs sur la liste, ou qui ont un bon de sortie en cas de belle offre. Pour faire accélérer les choses, Peter Bosz a décidé de trancher dans le vif et s’est donc passé volontairement de deux joueurs pour le match de ce samedi face au FC Porto. Il s’agit de Thiago Mendes et de Youssouf Koné, qui n’affronteront donc pas les Dragons pour des raisons sportives, révèle L'Equipe ce vendredi soir. Les discussions trainent en ce qui concerne le Brésilien, qui est annoncé de retour au pays, mais ne parvient pas à rejoindre Flamengo, même si c’est plus en raison des négociations entre les deux clubs, que de l’absence de volonté de l’ancien lillois.

En tout cas, il ne devrait pas débuter la saison, et ce malgré l’absence de Bruno Guimaraes, actuellement aux Jeux Olympiques. Une preuve aussi que l’OL compte beaucoup plus sur Jean Lucas, qui est lui suivi par l’AS Monaco. Concernant Koné, c’est certainement la douche froide pour l’autre ancien lillois. L’arrière gauche espérait profiter de la vente de Melvin Bard pour s’offrir un peu de temps de jeu cette saison, ce ne sera donc pas le cas. Il est invité, après deux prêts peu concluants la saison dernière, à se trouver un nouveau club. Il lui reste un mois pour cela, mais il n’a en tout cas plus sa place dans le groupe. Des décisions fortes qui démontrent aussi que la situation pèse sur tout le monde à Lyon, où la recherche d’un gardien de but ne s’est toujours pas concrétisé officiellement, même si André Onana se rapproche. Et concernant l’avant-centre réclamé, c’est pour le moment très calme dans ce dossier.