OL : Bruno Guimaraes, l'attaque soudaine d'Arsenal

Actuellement au Japon pour disputer les Jeux Olympiques avec sa sélection du Brésil, Bruno Guimarães fait parler de lui dans la rubrique mercato.

Titulaire indiscutable dans l’équipe olympique du Brésil depuis le début de la compétition, Bruno Guimarães montre qu’il a retrouvé son meilleur niveau après une dernière saison galère sous les ordres de Rudi Garcia. Alors que son équipe est qualifiée pour les quarts de finale, avec un match à jouer contre l’Egypte samedi prochain, son club de l’OL continue sa préparation estivale en vue de la reprise de la Ligue 1, au début du mois d’août. Mais est-ce que Bruno Guimarães va disputer cet exercice 2021-2022 avec Lyon ? Rien n’est moins sûr… Puisque le milieu de terrain de 23 ans est courtisé par de grands clubs européens durant ce marché des transferts.

En effet, selon les informations de Goal, l’ancienne pépite de l’Athletico Paranaense est suivie de près par Arsenal. Un temps sur Houssem Aouar, un autre membre de l'entrejeu lyonnais, les Gunners ont maintenant les yeux sur Guimaraes. Après avoir tenté de le recruter en janvier 2020, quand il avait finalement choisi de rejoindre les Gones pour 20 millions d’euros, le club londonien « s'est déjà renseigné auprès de Lyon et évalue la possibilité de faire une proposition officielle pour le milieu de terrain ».

Malgré le fait que l’OL ne soit pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Guimaraes n’a pas vraiment prévu de faire ses valises cet été. Mais si Arsenal arrive à le convaincre, il faudra alors mettre 35 ME sur la table des négociations pour que Jean-Michel Aulas et Juninho lâchent l’un des chouchous de Peter Bosz. Fan de Bruno, le directeur du football Edu Gaspar va en tout cas tenter sa chance à fond pour tenter de recruter son compatriote brésilien, histoire de mettre l’échec dans le dossier Manuel Locatelli (Sassuolo) de côté. Ce qui n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour Lyon...