OL : La méthode Bosz, les joueurs n’ont pas tout compris

Ambitieux dans le jeu, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz tente de mettre en place une philosophie portée vers l’avant. Mais le technicien se heurte aux limites de son effectif, pour le moment incapable de respecter l’équilibre demandé.

Avant d’affronter le Stade Brestois ce samedi lors de la 1ère journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais sait parfaitement où sont ses failles. Il suffit de souligner les 10 buts encaissés en trois matchs de préparation pour constater que les Gones offrent trop de solutions à l’adversaire. Les erreurs de relance ont été nombreuses pendant la préparation. Tout comme les soucis d’équilibre, ajoute Nicolas Puydebois, presque fataliste compte tenu des moyens à la disposition de l’entraîneur Peter Bosz.

« Il fait avec l’effectif et l’héritage des saisons précédentes, a commenté le consultant d’Olympique-et-lyonnais. Il a demandé des renforts mais pour l’instant, il doit se contenter de ce qu’il a à disposition. Les joueurs qui étaient déjà là n’avaient pas cette même philosophie donc tout cela est nouveau pour eux, tout comme la méthode de travail. Il y a beaucoup de jeu avec le ballon, ce qui est intéressant lorsqu’on est footballeur. La méthode est bonne, maintenant il faut que le groupe l’assimile et digère. »

« Des boulevards derrière »

« Il essaye de mettre en place sa philosophie de jeu, ses idées. Avec le ballon, on sent que c'est plutôt intéressant sur certaines phases. Les circuits de passes sont connus et maîtrisés, a reconnu l’ancien gardien des Gones. En revanche, l'équilibre défensif n'est pas en place. Tout le monde monte en même temps, il y a des boulevards derrière. Il a donc encore des choses à régler à ce niveau. » Pour appliquer les consignes de Peter Bosz, l’Olympique Lyonnais aura évidemment besoin de temps, mais aussi d’une recrue par ligne selon le coach néerlandais.