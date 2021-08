OL : Les annonces flippantes de Peter Bosz

Dans : OL.

Lyon a connu une préparation difficile cet été, et Peter Bosz l’avoue sans problème avant le début du championnat.

Souvent, à l’issue des préparations peu rassurantes sur le plan du jeu comme des résultats, les techniciens rappellent que rien ne vaut la compétition, et qu’il sera bon de juger quand les points compteront. Peter Bosz n’est pas du genre à se voiler la face, et l’entraineur lyonnais a bien fait comprendre que les premières semaines de travail à l’OL n’avaient pas été satisfaisantes. Le constat est clair pour l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam, qui n’a pas vraiment eu les renforts attendus, et se présente avec une formation en quête de nombreuses certitudes à l’approche du lancement de sa saison. Certes, des joueurs comme Bruno Guimaraes, pas encore revenu de Tokyo, Lucas Paqueta, Jason Denayer ou Tino Kadewere, ne sont quasiment pas utilisables à l’heure actuelle, mais le championnat va tout de même débuter ce week-end. Et Peter Bosz n’est pas optimiste, comme il l’a confié en conférence de presse.

« Je ne vais pas parler de postes spécifiques mais c'est clair qu'on a besoin dans chaque ligne encore de bons joueurs. on a beaucoup de joueurs mais j'ai besoin de qualité en rapport avec notre façon de jouer. Je suis content de ce qu'on a fait. On a progressé dans la façon de jouer mais on n'est pas prêts, c'est clair. Mais pas un club ne l'est à cette période. On pense déjà avoir progressé entre le match contre le Sporting et Porto. J'ai vu une grosse différence même si le résultat n'était pas bon. La préparation est trop longue pour les joueurs, pour moi. J'ai hâte de découvrir la Ligue 1, les stades. C'est super de commencer. J'ai envie de commencer », a livré le coach de l’OL, qui se dit que son équipe n’est pas prête, mais que c’est aussi le cas de nombreuses autres formations de Ligue 1. Une façon plus positive, ou moins négative, de voir les choses.