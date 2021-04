OL : La folie Andersen, Chelsea et Manchester United déboulent

Dans : OL.

Après une saison décevante à Lyon en 2019-2020, Joachim Andersen a été prêté sans option d’achat à Fulham.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international danois de l’Olympique Lyonnais a retrouvé son meilleur niveau en Premier League. Utilisé à 29 reprises toutes compétitions confondues, Joachim Andersen a même eu l’honneur de porter le brassard de capitaine de Fulham à plusieurs reprises. Au sein de la défense à cinq régulièrement utilisée par Scott Parker, celui qui n’avait pas la confiance de Rudi Garcia à l’OL est parvenu à briller. Des performances qui ont réjoui les supporters lyonnais, lesquels s’attendaient à voir revenir Joachim Andersen à Lyon cet été. Mais le directeur sportif Juninho a douché tout le monde il y a quelques semaines devant la presse en indiquant qu’il n’était plus si évident que Joachim Andersen revienne à Lyon.

Le joueur s’est fait un nom en Premier League, et il pourrait bien y rester. La preuve, le Sun croit savoir que plusieurs cadors anglais sont désormais intéressés par le profil de Joachim Andersen. Outre Fulham qui aimerait le garder, Crystal Palace et Leicester sont à l’affût. Mais surtout, Manchester United et Chelsea ont récemment tapé à la porte de l’Olympique Lyonnais pour se renseigner sur les conditions d’un transfert définitif de Joachim Andersen, preuve que les prestations de l’international danois en Premier League n’ont pas échappé aux scouts des plus gros clubs d’Outre-Manche. A en croire le média britannique, l’OL aimerait récupérer près de 30 ME dans le cadre du transfert de Joachim Andersen, une somme colossale dans le contexte actuel. Au vu des clubs intéressés et des moyens importants dont jouissent les clubs de Premier League, Jean-Michel Aulas et Juninho pourraient cependant réussir leur coup. Reste maintenant à voir quel club aura les faveurs de Joachim Andersen et comment cet argent sera réinvesti par l’OL sur le marché des transferts…