OL : La femme de Thiago Mendes et Lyon, divorce brutal

Dans : OL.

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato estival, Thiago Mendes est toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais. Mais pour combien de temps encore ?

Alors que le PSG et l’OM réalisent un recrutement cinq étoiles, le club rhodanien, lui, galère à lancer son marché. Surtout dans le sens des arrivées, où c’est vraiment le calme plat autour du Groupama Stadium… Pourtant, l’OL vient de renflouer les caisses avec les transferts de Joachim Andersen à Crystal Palace (17,5 ME) ou de Jean Lucas à Monaco (11 ME). Ce qui n’est pas encore suffisant pour lâcher les chevaux sur le mercato, et notamment sur un attaquant capable de remplacer Memphis Depay. Pour cela, Lyon devra vendre d’autres joueurs. À commencer par Thiago Mendes ? Depuis le début de l’été, le joueur de 29 ans est annoncé sur le départ. Désireux de quitter l’OL pour retourner dans son Brésil natal, le milieu de terrain n’a toujours pas fait ses valises…

Kelly Mendes ne veut plus entendre parler de Lyon



Sous contrat jusqu’en 2023 chez les Gones, l’ancien Dogue, arrivé à Lyon contre un chèque de 22 millions d’euros en 2019, pense toujours à Flamengo. Mais pour l’instant, les négociations entre les deux clubs sont au point mort… De quoi agacer la femme de Thiago Mendes, qui a décidé de prendre les choses en main. Sur son compte Instagram, Kelly Mendes avoue « avoir passé la journée à essayer de trouver une solution » pour l'avenir de son cher et tendre. Après avoir réclamé le transfert de Thiago Mendes à Flamengo, elle fait donc son maximum pour que sa famille retourne au pays. Un fait qui ne déplairait pas aux dirigeants de l’OL, qui veulent se séparer du milieu de terrain. Mais Flamengo, qui ne jure que par un prêt, va devoir mettre de l’eau dans son vin pour réussir à rapatrier l’ancien de São Paulo. Car pour l’instant, Jean-Michel Aulas et Juninho demandent toujours un transfert sec pour lâcher celui qui a été titularisé par Peter Bosz pour le premier match de la saison de l’OL contre Brest le week-end dernier.