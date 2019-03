OL : La déroute du PSG, Bruno Génésio a une explication possible

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Pour beaucoup d’observateurs, il est quasiment impossible d’analyser en profondeur les raisons techniques ou tactiques qui ont amené le PSG à perdre 1-3 à domicile face à Manchester United.

Les Anglais n’ont même pas cherché à attaquer, et se sont vus offrir deux buts, en plus d’un pénalty dans les arrêts de jeu sur une action sans danger. Le problème se situe donc dans les têtes, et c’est aussi l’explication avancée par Bruno Genesio. L’entraineur lyonnais s’est livré sur France Inter sur les raisons de cette catastrophe, et estime que l’excès de confiance a pu jouer. Notamment avec tout ce qui a pu être dit dans les médias avant la rencontre.

« Après le match aller, tout le monde se demandait déjà contre qui le PSG jouerait en quarts de finale. Avant le retour, contre une équipe en plus décimée, les questions entendues étaient :"Combien de buts vont-ils marquer ?", "À quel moment ?" Beaucoup de choses comme cela ont été véhiculées. Est-ce que, inconsciemment, cela a joué sur l'équipe ? On peut se poser la question », a livré le technicien lyonnais, même si les joueurs parisiens n’ont vraiment pas paru en excès de confiance étant donnée leur fébrilité sur la pelouse du Parc des Princes.