OL : L'OL prend la température dans le dossier Bouanga au mercato

Dans : OL, Ligue 1, Nîmes, Mercato.

Auteur de 5 buts et 2 passes décisives cette saison, Denis Bouanga réalise une première saison convaincante dans l’élite.

Performant dans son rôle de milieu offensif, l’international gabonais de Nîmes attire déjà les convoitises en vue de l’été prochain. Plusieurs clubs de Ligue 1 seraient intéressés par son profil, à commencer par les Girondins de Bordeaux. Mais selon les informations du site Buzz-Sport, un autre grand club français est sur les rangs : l’Olympique Lyonnais, toujours à l’affût lorsqu’il s’agit de jeunes joueurs à fort potentiel évoluant en France.

Des discussions informelles entre les représentants de Denis Bouanga et la direction de l’Olympique Lyonnais ont d’ores et déjà « permis de prendre la température ». En aucun cas, le club rhodanien envisage de passer à l’offensive cet hiver. Mais selon la deuxième partie de saison du joueur, une attaque pourrait être lancée en juin prochain. Reste désormais à savoir quelle sera la position de Nîmes, qui s’opposera sans doute à son départ, un an seulement après sa signature en provenance du FC Lorient. Mais les Crocos ne seront pas non plus en mesure de refuser une grosse offre pour le milieu offensif de 24 ans…