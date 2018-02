OL : L'OL finira devant l'OM et Monaco, il y croit fort

Dans : OL, Ligue 1, Monaco, OM.

Ancien défenseur du Stade Rennais et de l'Olympique Lyonnais, qui s'affronteront dimanche soir au Groupama Stadium, Anthony Réveillère est très confiant pour la suite et la fin de saison de l'OL. Car même si Lyon a laissé passer l'OM et Monaco en perdant deux fois de suite en Ligue 1, Anthony Réveillère estime que le club de Jean-Michel Aulas a les moyens de mettre tout le monde d'accord d'ici la 38e journée de Championnat.

Se confiant sur le site officiel de l'Olympique Lyonnais, Anthony Réveillère donne son avis sur cette version 2017-2018 de l'OL. « Il y a eu un bon recrutement avec des joueurs de qualité qui se sont intégrés rapidement. Il y a eu un petit trou mais ils ont bien réagi. Le PSG est au-dessus mais on a vu dernièrement qu’ils ne sont pas imbattables. La course à la 2ème place ? Je vais dire que l’OL va rafler la mise. Ils ont des qualités de collectif. L’OM est en forme et l’ASM n’a pas dit son dernier mot. C’est une bataille intéressante vue de l’extérieur. C’est bien pour le championnat. Je souhaite que l’OL termine 2ème et ils en ont les moyens », explique l'ancien international tricolore de l'Olympique Lyonnais, qui annonce également avoir adhéré à l'association des anciens de l'OL.