OL : L'offre tombe pour Andersen, ça ne va pas le faire du tout

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Le marché des transferts de l’Olympique Lyonnais entre dans une phase active. La grande avancée pour la venue de Jean Lucas en provenance du Brésil pourrait lancer une semaine prochaine assez spectaculaire. En effet, l’OL fait le forcing pour s’offrir les services d’un défenseur central, et notamment Joachim Andersen. Ce dernier a fait très forte impression auprès des recruteurs lyonnais, et Eurosport confirme ce jeudi qu’une proposition a bien été effectuée par l’OL tout récemment.

L’offre se monte à 18 ME, ce qui n’a clairement pas retenu l’attention de la Samp. Le club italien sait que la valeur de son défenseur a grimpé ces dernières semaines, puisqu’il fait figure d’une valeur sure de la Serie A. Résultat, si son prix est estimé à plus de 22 ME, le club de Gênes rêve de récupérer un minimum de 30 ME avec le Danois, suivi il est vrai par d’autres formations européennes. De quoi faire grimper les enchères et provoquer certainement une deuxième offre de la part de Lyon, qui souhaite réellement faire venir Andersen. Jusqu’à une certaine limite certainement.