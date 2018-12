OL : L'étonnante réaction des joueurs de Lyon après avoir tiré le Barça

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais pouvait difficilement tomber sur un pire adversaire que le FC Barcelone lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Car défier l'ogre calatan et un Lionel Messi en forme promet deux matches compliqués pour Nabil Fekir et ses coéquipiers. Pourtant, si l'on en croit Ferland Mendy, les joueurs de l'OL ont été très heureux de voir qu'ils défieraient le Barça au prochain tour.

Et le défenseur de l'Olympique Lyonnais de confier la réaction du vestiaire en assistant au tirage au sort. « On a sauté de joie parce qu’on sait que le Barça est une grande équipe et on aimerait tous se frotter à une grande équipe, j’espère qu’on sera prêt pour le match. C’est le football, après tu peux tomber sur des grosses équipes et faire un grand match. Ça se joue sur deux matchs, pas sur une saison, donc on va tout donner contre eux et essayer de passer. On sait qu’on aime bien les gros matchs comme ça, donc je pense que ça va bien se passer », a reconnu un Ferland Mendy, pas plus inquiet que cela de se frotter à l'une des meilleures attaques de la planète football. Du côté de Lyon, la prudence est teintée de confiance à deux mois de croiser la route du FC Barcelone, reste à mettre tout cela en pratique sur le terrain.