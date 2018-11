OL : L'atout XXL de Mendy pour booster sa carrière en Bleus

Dans : OL, Equipe de France.

En grande difficulté face aux Pays-Bas vendredi soir, Lucas Digne enchaînera-t-il avec une seconde titularisation contre l’Uruguay, mardi au Stade de France ? Si Didier Deschamps en décidait autrement, alors c’est Ferland Mendy qui se verrait offrir sa première sélection. Mais le défenseur de l’Olympique Lyonnais pourrait également profiter de sa polyvalence pour offrir une solution à Didier Deschamps dans le couloir droit, où Benjamin Pavard inquiète. En conférence de presse, l’ancien joueur du Havre a en tout cas confié que c’est avec plaisir qu’il dépannerait à ce poste. Reste à voir si DD osera ce genre de fantaisie…

« On me dit souvent que j'ai un bon pied droit. Si je dois dépanner sur le côté droit, cela ne me dérange pas. Je l'ai déjà fait en club. Si le coach me met sur le côté droit, je jouerai sur le côté et s'il me met sur le côté gauche, je jouerai sur le côté gauche (sourire). C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé mon pied droit. Dès mon jeune âge, au Paris Saint-Germain, on nous apprenait à jouer du pied droit. J'ai continué à travailler là-dessus. En U19, j'ai ensuite eu une entorse. Je ne jouais donc que du pied droit à l'entraînement pour ne pas me faire mal. Ce que je peux apporter au groupe ? J'espère apporter ma détermination et mon envie. Après, je ne vais pas parler football, je ne vois pas ce que je pourrais apporter sur le terrain qu'ils n'ont pas (rire gêné) » a confié Ferland Mendy, que la majorité des observateurs de la Ligue 1 aimeraient voir sur le terrain mardi contre l’Uruguay.