OL : L'Algérie regarde Lyon et rêve d'Aouar

International avec les Espoirs tricolores, Houssem Aouar dispose da la nationalité française, mais également algérienne. Et si le joueur de l'Olympique Lyonnais n'a jamais caché qu'il rêvait d'évoluer sous le maillot des Bleus, du côté des Fennecs on n'a pas abdiqué et on espère toujours faire changer d'avis Houssem Aouar sur ce sujet sensible. Se confiant au Buteur, le sélectionneur algérien confirme avoir le milieu de terrain de l'OL à l'oeil, et souhaite pouvoir parler directement avec lui afin de connaître ses réelles intentions.

« Ça fait un moment que je le suis de manière directe ou indirecte. Bien sûr qu'on le suit depuis trois mois. On va s’asseoir, on va discuter et expliquer les choses. On va voir le discours qu’on aura en face. Maintenant, si on sent qu’il a l’envie de jouer pour son pays d’origine, on avancera d’un pas. Mais s’il ne se sent pas concerné, on passera à autre chose. Bien sûr, on souhaite qu’un joueur comme Houssem, qui est une valeur ajoutée, soit avec nous », a reconnu Djamel Belmadi, qui sait bien que l'affaire est loin d'être simple. Mais au moins le coach des Fennecs veut tenter sa chance avec Houssem Aouar, dont la progression est fulgurante cette saison avec le club de Jean-Michel Aulas.