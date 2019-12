OL-Juventus : Tickets trop chers, Lyon répond aux supporters

Dans : OL.

C'est évidemment une affiche très sexy qui s'offrira aux supporters lyonnais le mercredi 26 février prochain avec la réception de la Juventus et de ses stars au Groupama Stadium en Ligue des champions. Mais la quête des tickets a un prix, et il est élevé.

Depuis 24 heures, les abonnés de l’Olympique Lyonnais peuvent acheter des places pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions entre l’OL et la Juventus prévu le mercredi 26 février à 21h au Groupama Stadium. « Les abonnés ont accès à une vente prioritaire dans la limite d'une place au tarif abonné (à partir de 40€) et deux places supplémentaires au plein tarif (à partir de 60€). Une priorité au siège de l'abonnement uniquement sera effective jusqu'au 7 janvier 10h00 », précise le club rhodanien dans un communiqué. Pour le grand public, il faudra attendre le 23 décembre prochain pour acquérir le précieux sésame afin d’assister à ce choc contre l’équipe de Cristiano Ronaldo.

Mais si la demande sera évidemment forte, les prix des tickets déjà dévoilés font tousser pas mal de monde. Car en dehors des abonnés, il faudra débourser 70 euros au minimum pour avoir une place et jusqu’à 1.000 euros dans les loges. Comme le constate Le Progrès, de nombreux fans de l’Olympique Lyonnais estiment qu’on les considère comme des vaches à lait et même des « pigeons ». Mais le stadium manager de l’OL rappelle que ces tarifs contre la Juventus sont identiques à ceux pratiqués lors du match Lyon-Barça en février en Ligue des champions. Un match qui comme le rappelle le quotidien régional avait permis au club de Jean-Michel Aulas d’empocher une recette record de 5ME. Forcément, l’Olympique Lyonnais espère faire mieux contre la Juventus, et c’est pour cela que les tickets ont tout de même pris un bon coup de pouce en dehors du prix de base.