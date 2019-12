OL : Juninho rêve d’un mercato puissance 4 cet hiver

Dans : OL.

Cet hiver, il est évident que l’Olympique Lyonnais sera le club de Ligue 1 le plus actif au mercato. Douzième et confronté à de nombreuses blessures, le club rhodanien va devoir mettre la main au portefeuille.

Ces derniers jours, les pistes se multiplient et en réalité, il est assez compliqué de savoir précisément quels sont les postes ciblés par la direction rhodanienne. En ce début de semaine, le journal L’Equipe tente d’éclaircir la situation. Et selon le quotidien national, l’ambition de l’OL en ce mercato estival est de recruter entre trois et cinq joueurs. Dans l’esprit de Juninho, l’idéal serait en réalité de s’offrir quatre renforts au mercato hivernal : un latéral gauche, un milieu défensif, un milieu offensif gauche et un avant-centre.

4 recrues désirées au mercato hivernal ?

Pour renforcer l’effectif de Rudi Garcia et combler les trous aux postes précédemment cités, l’OL pense bien à Steven Nzonzi, Thomas Lemar, Kevin Gameiro et Hatem Ben Arfa. Mais pour l’heure, aucun dossier n’est concrètement avancé, au point de pouvoir d’ores et déjà annoncé s’il va se concrétiser ou pas. Une chose est certaine, la piste menant à Thomas Lemar est la plus compliquée à concrétiser, l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco jouissant d’un salaire XXL estimé à 4,8 ME par an net d’impôts. Juninho et Jean-Michel Aulas, qui doivent composer avec les blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde, ont du pain sur la planche au mercato hivernal…