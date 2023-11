OL ‍: Juninho arrive, John Textor lâche l'info

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Deux ans après son départ de l'OL, Juninho est plus proche que jamais d'un retour au club. Le Brésilien discute avec John Textor depuis plusieurs jours et les choses vont dans le bon sens selon l'Américain. Néanmoins, Juninho vivra toujours à Rio de Janeiro.

Juninho semble prêt à saisir sa deuxième chance à l'OL. Directeur sportif du club rhodanien de 2019 à 2021, il est parti en catimini sur un constat d'échec. L'OL n'a jamais réussi à se qualifier en Ligue des champions avec lui, glissant même sérieusement au classement. Surtout, Juninho est parti fâché envers Jean-Michel Aulas après de profonds désaccords sur le plan sportif. Deux ans plus tard, Aulas s'en est allé lui aussi et Juninho est en passe de revenir à l'OL sous le commandement de John Textor. L'Américain discute activement avec la légende lyonnaise pour qu'il devienne son conseiller à la tête du club. Ce mardi, John Textor s'est montré confiant sur l'avenir de Juninho à l'OL.

Juninho conseillera bien l'OL depuis Rio

Il s'est confié au micro de RMC à la sortie de sa réunion avec la DNCG. Juninho jouera un rôle à l'OL prochainement. Néanmoins, cela ne se fera pas à Lyon. Juninho veut continuer à vivre à Rio de Janeiro et il pourra le faire car Textor lui en donne l'autorisation. L'Américain connaît bien la vie dans la cité carioca et comprend l'envie de Juninho d'y rester le plus possible.

« Il n'existe pas un scénario où il reviendra, physiquement, complètement à Lyon. Il adore sa vie au Brésil avec sa famille. Je pense qu'il va s'impliquer de nouveau et être utile. Mais je ne lui ai pas demandé de revenir en France. Vous savez, si vous aviez sa vie à Rio, vous resteriez à Rio. Je pense vraiment qu'il porte l'OL dans son cœur. Il veut clairement aider et ça, j'apprécie. Ses meilleurs jours à Lyon sont encore à venir », a t-il indiqué. De quoi laisser dubitatifs les supporters lyonnais. S'ils apprécient leur légende brésilienne, peuvent-ils trouver sérieux le fait qu'il s'implique dans un club situé à 9000 kilomètres de chez lui ?