OL : Juninho a mis un stop à Maurice sur ces quatre joueurs

Dans : OL, Mercato.

Très apprécié à l’Olympique Lyonnais en raison de la qualité de son recrutement, qui sanctionne le gros travail effectué en amont pour trouver les meilleures recrues, Florian Maurice a perdu un peu de puissance cet été. L’arrivée de Juninho, qui a immédiatement nommé Sylvinho comme entraineur, a forcément pesé sur le marché des transferts lyonnais et les choix effectués. Auparavant, Florian Maurice gérait presque en solo le recrutement en fonction des désirs de son entraineur. Désormais, s’il assure fonctionner en parfaite symbiose avec le duo brésilien, l’ancien avant-centre ne peut pas non plus avoir systématiquement gain de cause. C’est ainsi que L’Equipe révèle par la voix de Bilel Ghazi que plusieurs coups de cœur de Maurice sont tombés à l’eau au mercato.

Le chef du recrutement, qui s’y prend toujours très tôt dans ses dossiers, avait notamment ciblé Jules Koundé de Bordeaux en défense, et Ismaël Bennacer d’Empoli, pour deux besoins identifiés sur le plan sportif. Mais Juninho a mis un terme à ces deux pistes, préférant Joachim Andersen, également proposé par Maurice, et Jean Lucas. Le DS brésilien a aussi fait comprendre à son recruteur qu’il ne fallait pas insister pour Jordan Veretout (pas forcément désireux de quitter l’Italie) et Valentin Rongier (jugé trop cher). Des décisions qui ont donc mis un terme à ces pistes, même si cela fait partie des aléas du marché des transferts.