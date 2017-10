OL : Juninho à Lyon, on a (enfin) des nouvelles !

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis des mois, Jean-Michel Aulas le dit et le répète il espère convaincre Juninho de venir occuper un poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Mais les les semaines passent et pour l'instant l'ancien joueur brésilien de l'OL n'a toujours fait part de sa décision...et n'est toujours pas présent dans la capitale des Gaules, laissant planer le mystère sur sa possible venue.

Mais ce dimanche, Le Progrès affirme que le dossier de Juninho est à l'arrêt, du moins du côté de ce dernier. « L’ex-chouchou de Gerland semble encore bien loin de l’OL. Le Brésilien attend des assurances supplémentaires pour s’engager dans le projet d’une nouvelle vie à Lyon », affirme le quotidien régional. Autrement dit, il se pourrait bien que la saison se fasse sans que l'Olympique Lyonnais n'ait un directeur sportif, même si Gérard Houllier occupe cette fonction de manière moins claire. Reste également à savoir ce que sont les assurances demandées par Juninho avant de signer le contrat proposé par Jean-Michel Aulas.