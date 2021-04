OL: Juninho a deux jeunes africains sur ses tablettes

Dans : OL.

Constamment en quête de renforts, l'Olympique Lyonnais suit de près les performances de deux jeunes joueurs, l'un évolue au FC Metz et l'autre au Danemark.

Pape Matar Sarr et Kamaldeen Sulemana, voilà deux noms que les supporters de l’OL pourraient apprendre à connaître si l’on en croit les informations de L’Equipe. Ce samedi, le quotidien sportif affirme que Juninho s’intéresse de près à Pape Matar Sarr, milieu de terrain sénégalais de 18 ans, qui évolue actuellement au FC Metz où il a contribué au beau parcours de l’équipe lorraine en Ligue 1, et à Kamaldeen Sulemana, attaquant ghanéen de 19 ans qui porte le maillot du club danois de Nordsjaelland. Mais pour ces deux jeunes, le directeur sportif brésilien de l’Olympique Lyonnais ne sera pas seul, puisque concernant Pape Mata Sarr, un autre club de Ligue 1, Nice, serait également attentif à la situation du milieu de terrain, lequel a encore quatre ans de contrat avec le FC Metz.

S’agissant de Kamaldeen Sulemana, la concurrence sera encore plus rude pour l’OL, puisque l’attaquant de Nordsjaelland a également tapé dans l’oeil du Bayer Leverkusen, de l’Ajax Amsterdam, mais surtout de Manchester United. Selon L’Equipe, le club néerlandais aurait même transmis une première proposition à hauteur de 11,5ME aux dirigeants du club danois afin d’essayer de rapidement finaliser un accord concernant le transfert du jeune ailier ghanéen. Pour l'instant, et en attendant de savoir si le club de Jean-Michel Aulas sera qualifié, ou non, pour la prochaine Ligue des champions, Juninho ne va pas aller aussi loin dans ces deux dossiers, mais l'Olympique Lyonnais garde tout de même un oeil attentif sur ces deux jeunes joueurs.