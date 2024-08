OL ‍: John Textor veut avaler trois clubs ‍!

Dans : OL.

Propriétaire de l’OL, de Molenbeek, de Botafogo et actionnaire minoritaire de Crystal Palace, John Textor souhaite étendre son influence en Angleterre. Le patron d’Eagle Football a trois clubs dans le viseur.

John Textor est ambitieux et l’a déjà prouvé à l’Olympique Lyonnais en investissant pour 135 ME depuis le début de l’été afin de recruter Caleta-Car, Baldé, Abner, Benrahma, Mikautadze, Mangala, Nuamah et Niakhaté. Un mercato qui a de l’allure et qui démontre que l’OL est de retour aux affaires avec la volonté de viser le podium la saison prochaine. Mais les supporters lyonnais le savent, l’ambition de John Textor ne s’arrête pas à l’Olympique Lyonnais. Le patron d’Eagle Football gère également les clubs de Botafogo et de Molenbeek, en plus d’avoir 45% des parts de Crystal Palace.

Ces dernières heures, le Guardian s’est justement arrêté un instant sur la situation de John Textor en dévoilant que l’homme d’affaires américain était bien décidé à vendre ses parts de Crystal Palace. Récemment, John Textor a refusé des offres des copropriétaires Josh Harris et David Blitzer, avec trois autres investisseurs américains. La proposition, jugée trop basse, a été balayée d'un revers de la main par le patron de l’OL. L’Américain estime qu’il n’a aucun pouvoir décisionnel à Crystal Palace, raison pour laquelle il souhaite se retirer… mais pas à n’importe quel prix.

Everton, QPR et Watford dans le viseur de Textor

L’objectif pour lui est de récupérer la somme la plus importante puisque son ambition est ensuite d’acheter 100% d’un autre club anglais dans lequel il serait le décideur n°1. Trois clubs sont évoqués par le média britannique. En premier lieu Everton, la cible principale de John Textor puisqu’il s’agit d’un club qui évolue déjà en Premier League et qui bénéficie donc des recettes qui vont avec. Mais deux clubs de Championship ont également retenu l’attention du président lyonnais, à savoir les Queens Park Rangers et Watford. L’enjeu des prochaines semaines pour John Textor sera de réussir à vendre ses parts de Crystal Palace au prix fort afin de pouvoir ensuite se tourner vers l’achat d’un nouveau club.

Ce dossier est en tout cas suivi de près par la presse anglaise… ainsi que par les supporters de l’OL, dont certains redoutent que Lyon devienne le n°2 de la galaxie Eagle dans l’esprit de John Textor après l’achat d’un club Outre-Manche.