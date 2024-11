Dans : OL.

Par Corentin Facy

John Textor et les dirigeants de l’OL avaient rendez-vous ce vendredi à 11 heures devant la DNCG. Après trois heures face au gendarme financier du football français, le board lyonnais est ressorti « confiant ».

Depuis quelques jours, la situation financière de l’Olympique Lyonnais est au coeur des préoccupations des supporters du club rhodanien. D’après différentes sources, l’OL accuse plus de 500 millions d’euros de dettes et une terrible sanction est redoutée, dont une potentielle relégation administrative ou une interdiction de recrutement. Il est encore trop tôt pour connaître la décision de la DNCG, qui devrait communiquer d’ici la fin de la journée. Mais d’après les informations du journaliste Clément Brossard, l’optimisme est de rigueur au sein de l’état-major de l’Olympique Lyonnais.

John Textor affiche sa confiance

L'OL relégué comme Bordeaux ? La DNCG va stopper le délire https://t.co/px0KIaTyyc — Foot01.com (@Foot01_com) November 15, 2024

« Plus de 3h dans les locaux de la DNCG et Textor ressort confiant misant sur la transparence du système multiclub auquel appartient l’OL » a publié le journaliste de RMC avant de relayer les propos de John Textor à la sortie de son examen. « Nos actions commerciales vont rapporter plus de 100 millions d’euros dans les prochains mois De grosses ventes sont à prévoir au Brésil. Les fans ne doivent pas être inquiets. Le meeting s'est bien passé. La DNCG a compris notre organisation plus que tout le bruit que cela fait depuis plusieurs semaines. C'est toujours incorrect de parler de joueurs en particulier. C'est ce qui introduit la peur dans l'esprit de nos supporters. Nous avons deux gros effectifs. Les joueurs peuvent aller sur le marché à tout moment, en fonction de nos besoins footballistiques. On optimise nos effectifs. Les gens ne doivent pas avoir peur. On ne parle pas de votre joueur préféré, du meilleur joueur, sans avoir quelqu'un pour les remplacer et jouer mieux. Nous sommes à quelques points d'une place en Ligue des champions. Notre objectif est d'aller en Ligue des champions cette saison. Nous n'allons pas compromettre la force de cet effectif » a promis John Textor. L’optimisme est donc total à l’OL après ce passage devant la DNCG. Et le propriétaire américain se voulant totalement transparent avec les supporters lyonnais, il tiendra une conférence de presse samedi durant laquelle il communiquera les éléments transmis à la DNCG. Du côté des supporters lyonnais, on prendra cette nouvelle positivement mais avec prudence, dans l’attente de la décision officielle du gendarme financier.