OL ‍: John Textor, sa haine anti-Qatar pèse sur le mercato

Par Mehdi Lunay

Mahamadou Diawara est proche de quitter l'OL. Le jeune milieu lyonnais est convoité par Reims pour un prêt avec option d'achat. Mais, l'inimitié entre John Textor et le président rémois Jean-Pierre Caillot complique l'opération.

Si John Textor se veut serein concernant l'avenir de l'Olympique Lyonnais, il prend très au sérieux le besoin de vendre des joueurs. Maxence Caqueret est en partance pour Côme, Anthony Lopes a pris la direction de Nantes et Gift Orban a été vendu à Hoffenheim. Les prochains sur la liste de départ sont Adryelson et Mahamadou Diawara. Mais, l'efficacité des vendeurs lyonnais se heurte à certaines rancœurs concernant le jeune milieu de terrain. Textor ne fera aucun cadeau au principal prétendant de Diawara, le Stade de Reims.

L'OL gourmand pour l'option d'achat de Diawara

Le transfert de l'ancien parisien était en bonne voie ces derniers jours. C'est d'autant plus vrai que Reims veut Mahamadou Diawara en prêt avec option d'achat. Cependant, l'OL ne compte pas offrir le joueur de 19 ans aussi facilement. Selon le journaliste de L'Equipe Loic Tanzi, le club rhodanien réclame une option d'achat de 5 millions d'euros pour valider le départ du milieu en Champagne. Une somme importante pour le 11e de Ligue 1.

Pour l’instant, l’OL demande 5M€ d’option d’achat dans le prêt et ne souhaite pas lâcher. Textor ne fera pas de cadeau à Caillot. https://t.co/61Rj5gO8t3 — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 10, 2025

Néanmoins, cela paraît logique au vu des tensions aperçues entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi. Hugo Guillemet le confirme sur X, la proximité entre le président de Reims Jean-Pierre Caillot et celui du PSG rend le propriétaire de l'OL bien plus tenace que d'habitude. « Oui tu as raison il n’y aura aucun cadeau, c’est aussi une question d’ego, Textor / Caillot pas la même team… », écrit le suiveur des Gones pour L'Equipe. A voir désormais qui craquera en premier entre Lyon, en quête de liquidités, et Reims en quête du maintien.