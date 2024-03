OL ‍: John Textor assiste au derby Lyon-ASSE U17

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais assiste ce dimanche matin au derby entre les U17 de l'OL et ceux de l'ASSE.

Débarqué samedi à Lyon, après avoir viré Bruno Irles de son poste d'entraîneur de Molenbeek, John Textor a décidé d'accorder du temps aux équipes de jeunes de l'OL. Si samedi, il s'est consacré aux U13, et après avoir assisté à la défaite des Bleus face à l'Allemagne, le patron d'OL Groupe était ce dimanche dès 11h dans les tribunes pour suivre le chaud derby entre les U17 de Lyon et leurs rivaux de l'AS Saint-Etienne. L'occasion de John Textor de faire le bonheur des supporters de l'OL et des chasseurs de selfies.