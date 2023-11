OL ‍: John Textor a deux coups de coeur ‍: Grosso et la DNCG

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Ce mardi 28 novembre, John Textor est passé devant la DNCG pour évoquer la levée des restrictions infligées à l'Olympique Lyonnais l'été dernier. Plutôt confiant après cette réunion, l'Américain a désormais Fabio Grosso dans son viseur.

Une seule chose à la fois pour John Textor. Très occupé par toutes ses fonctions et ses nombreux business, John Textor a assisté pendant deux heures, à une réunion devant la DNCG, pour évoquer l'encadrement de la masse salariale et des dépenses sur le marché des transferts de l'OL. Le patron d'Eagle Football semble être satisfait de son entretien décisif avec le gendarme financier du football français. Le président de Lyon s'est exprimé au micro de RMC Sport pour donner son ressenti sur le futur du club rhodanien mais également sur la nature de sa prochaine discussion avec Fabio Grosso, sur un siège éjectable et dont les résultats avec les Gones sont pour le moment très décevants. Textor espère un geste de la part de la DNCG et garde le mystère autour de l'avenir de son coach.

John Textor confiant, il s'attaque à l'avenir de Grosso

🔴 Exclu RMC Sport : John Textor va parler à Grosso cette semaine :



🗣 "Je vais lui parler cette semaine afin de régler nos problèmes sur nos performances." pic.twitter.com/9bWm8v5Um9 — RMC Sport (@RMCsport) November 28, 2023

« La DNCG nous a forcés à prendre des décisions qui se sont avérées bonnes pour le club, comme faire des ventes, et je pense vraiment que les joueurs qui sont arrivés sont aussi bons que ceux qui sont partis. Donc je pense que la fermeté de la DNCG lors de la première audition a été bénéfique pour nous. Les contraintes fixées l’été dernier s’appliquent toute la saison. C’est inhabituel de leur part de lever ces sanctions mais c’est ce qu’on leur a demandé. On aimerait investir intelligemment mais de manière significative lors du prochain mercato. Toutes les équipes ont des manques et on en a nous aussi bien sûr » a assuré le milliardaire américain qui espère que les sanctions seront levées, afin que l'OL puisse se renforcer cet hiver, notamment pour éviter une relégation en Ligue 2, qui serait extrêmement préjudiciable. John Textor a ensuite brièvement évoqué sa future discussion avec Fabio Grosso. « Je l’aime beaucoup. Je vais lui parler cette semaine afin de régler nos problèmes sur nos performances. Donc on verra bien » a-t-il ajouté. L'avenir de Lyon se dessine, celui du technicien italien s'assombrit nettement.