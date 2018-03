OL : JM Aulas a la rage contre N.Puydebois, et là ça va loin

Dans : OL, Ligue 1.

Nul ne sait pourquoi, mais Jean-Michel Aulas semble avoir une dent contre Nicolas Puydebois, au point de l'attaquer méchamment et de manière peu courtoise via Twitter. Evoquant les dernières critiques de l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais, suite au match nul à Montpellier, le président de l'OL s'est laissé aller à détruire Nicolas Puydebois. Et si ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend à ce dernier, c'est clairement avec une virulence rarement vue.

« Quand j'entends N Puydebois parler technique et critiquer l'ol je ne peux m'empêcher de repenser au joueur de l'OL ( en bcp + gros ) qui n'a jamais réussi à s'imposer à L'OL (...) quand j'écoute l'ineffable Puydebois critiquer l'OL le Club qui lui a donné sa chance sans jamais réussir je me dis qu'il pourrait avec humilité aller faire un stage en Espagne pour gagner en crédibilité 👎 », a balancé Jean-Michel Aulas.

Réagissant à cette attaque violente, Bertrand Latour, journaliste de RTL, a pris la défense de Nicolas Puydebois. « Carton rouge @JM_Aulas... Soutien @NicoPuydebois mec remarquable qui aime Lyon - son équipe et sa ville - du fond de son coeur sans en perdre son esprit critique », a lancé Bertrand Latour, soutenu par de nombreux followers supporters lyonnais.