OL : Jérémie Boga à Lyon, le coup de clim !

Dans : OL.

Selon les informations du Progrès, l’Olympique Lyonnais a relancé le dossier Jérémie Boga dans l’espoir de le recruter au mercato. Mais la venue du joueur de Sassuolo semble très peu probable.

Peter Bosz a prévenu avant la réception de Brest en Ligue 1 qu’il souhaitait du renfort dans toutes les lignes d’ici la fin du marché des transferts. Jean-Michel Aulas et Juninho ont donc la pression et ont notamment activé la piste de Shaqiri, en manque de temps de jeu à Liverpool. Le dossier Jérémie Boga est également actif. Mais il sera très compliqué de recruter le virevoltant ailier de Sassuolo. A en croire les informations obtenues par Foot Mercato, la tendance n’est d’ailleurs pas à ce que l’OL casse sa tirelire pour recruter Jérémie Boga. En revanche, Naples est en excellente position pour récupérer celui dont le nom avait également été associé à l’Olympique de Marseille avant les signatures de Konrad de la Fuente et de Cengiz Ünder en Provence.

Naples plutôt que Lyon pour Jérémie Boga ?

« Info : pour Jérémie Boga et contrairement à ce qui est annoncé ces dernières heures, rien de nouveau avec l'OL. Dossier en stand-by depuis plusieurs semaines. Il va reprendre avec Sassuolo. L'Atalanta patine et le Napoli est chaud bouillant et pourrait finalement rafler la mise » a publié le journaliste Sébastien Denis, pour qui les chances de voir débarquer Jérémie Boga à l’Olympique Lyonnais sont infimes. Cela ne manquera pas de décevoir Peter Bosz dans la mesure où Le Progrès expliquait que l’entraîneur néerlandais de l’OL avait donné son accord à Juninho et à Jean-Michel Aulas pour le recrutement de Jérémie Boga. Reste maintenant à voir si la direction lyonnaise parviendra à offrir à Peter Bosz le renfort qu’il souhaite absolument dans le secteur offensif, où le départ de Memphis Depay pour le FC Barcelone n’a pas été réellement comblé, si ce n’est pas le retour de prêt de Moussa Dembélé en provenance de l’Atlético de Madrid.