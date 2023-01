OL : Jeffinho, le petit Neymar s'est envolé vers Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a souvent réussi à dénicher des joueurs talentueux directement au Brésil, le dernier en date étant Bruno Guimaraes. Cette fois, c'est Jeffinho qui a pris l'avion cette nuit pour rejoindre l'OL.

Les supporters de Lyon peuvent respirer, contrairement à Joao Gomes, qui a préféré prendre un avion vers l’Angleterre, Jeffinho est lui parti dans la nuit de dimanche à lundi vers la France. Attendu ce lundi à Lyon, où il doit passer sa visite médicale, le joueur de Botafogo, club qui appartient aussi à John Textor, n’est pas une superstar du championnat du Brésil, mais ceux qui le connaissent bien affirment que ce fan absolu de Neymar est capable de mettre le feu, confirmant au passage les propos récents d’un ancien joueur de l’OL, Marçal, lequel avait avoué être estomaqué par les qualités techniques de Jeffinho. Et ce lundi, dans L’Equipe, Mathias Frecon, manager du club brésilien de Resende, avoue être impatient de voir le joueur de 23 ans en Ligue 1 : « Il est tellement rapide, dynamique, dribbleur. Il incarne le jogo bonito. En plus c’est un mec adorable, cool, toujours souriant. C’est dur de savoir s’il va s’imposer à Lyon, mais on est à fond avec lui. »

Jeffinho vole vers l'Olympique Lyonnais

Jeffinho s’est envolé pour Lyon ! Il va passer sa visite médicale ce lundi. Prenez soin de lui 😉🚀 pic.twitter.com/LW2Mfc6Pgs — Eric Frosio (@froz91) January 30, 2023

Du côté de Jean-Michel Aulas, on est persuadé que Jeffinho est la bonne pioche, au point même que le président de l’Olympique Lyonnais se régale du mécontentement engendré du côté de Botafogo suite à ce départ du joueur pour la Ligue 1. « John Textor est catastrophé par la réaction de milliers de supporters brésiliens j’espère que c’est plutôt bon signe pour nous », s'amuse l'ancien propriétaire de l'OL. Il est vrai que sur les réseaux sociaux, les fans brésiliens s'agacent de voir l'homme d'affaires déshabiller Botafogo pour habiller l'Olympique Lyonnais en organisant le transfert de l'ailier gauche brésilien. Il est vrai que l'on touche là l'un des problèmes de la multipropriété, mais de ça les supporters lyonnais n'en ont que faire, surtout sir Jeffinho tient ses promesses.