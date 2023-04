OL : Jeffinho a trouvé pire que le froid en France

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Performant lors du succès à Toulouse (2-1) vendredi dernier, Jeffinho poursuit son adaptation à l’Olympique Lyonnais. Une période difficile pour l’ailier brésilien, et pas forcément à cause de la météo.

Comme la plupart des nouveaux venus en Ligue 1, Jeffinho ne s’attendait pas à la principale caractéristique de notre championnat. L’ailier de l’Olympique Lyonnais a en effet découvert un football très physique. « Je ne vais pas vous dire que la compétition est plus simple au Brésil mais il n'y a pas autant de contacts, a comparé l’ancien joueur de Botafogo. Je m'adapte petit à petit pour être au meilleur de ma forme. »

La L1 plus dure que le froid

Même s’il est arrivé avec une blessure à la cheville qui a ralenti son intégration dans l’équipe, Jeffinho assure que « (son) adaptation se passe bien. » Le Brésilien s’est notamment habitué à la météo. « Au début j'avais peur d'avoir froid car j'arrivais du Brésil, a-t-il avoué. Je me sens bien surtout depuis l'arrivée de ma maman, de ma fille et de ma copine. Je me suis senti bien, à l'aise. Le staff technique m'a mis en confiance, mes coéquipiers aussi. Je me suis vite senti à l'aise ici. »

Confirmation vendredi dernier lorsque la recrue hivernale a rendu une copie prometteuse à Toulouse. L’ailier des Gones a fait de nombreuses différences et a provoqué un penalty. « Je me suis senti très bien contre Toulouse, a commenté le Lyonnais. Vous évoquez la première période durant laquelle j'ai retrouvé de la confiance. Je suis resté à gauche pendant la deuxième période. Le plus important reste la victoire. »

#Jeffinho💬 : "Je connais cette lutte entre #Barcola et moi. Mais c'est belle lutte, qui est vraiment très seine. Je laisse le staff technique décider qui de nous deux jouera." — Inside Gones (@InsideGones) April 21, 2023

Et pour aider l’Olympique Lyonnais à poursuivre sa remontée en Ligue 1, Jeffinho a bien identifié ses axes de progression. « On a tous besoin de progresser. J'ai besoin de prendre plus de force, de puissance et d'améliorer ma condition physique, a-t-il énuméré. Je suis arrivé en milieu de saison et je n'avais pas fait de préparation complète. » Pour le défi physique qui s’annonce face à l’Olympique de Marseille dimanche, pas sûr que l’entraîneur Laurent Blanc l’aligne d’entrée.