OL : Jean-Michel Aulas a trouvé un étonnant avocat à Bordeaux !

Régulièrement houspillé par une partie des présidents de clubs en Ligue 1, Jean-Michel Aulas a reçu le précieux soutien de Stéphane Martin.

Une semaine après la défaite de l'Olympique Lyonnais chez les Girondins (1-3), marquée par des décisions arbitrales contestables, avec notamment un penalty accordé et transformé par Bordeaux pour une grossière simulation de Malcom, Stéphane Martin a décidé de se rabibocher avec son homologue lyonnais. Convoqué par la commission de discipline de la LFP pour avoir comparé Bertrand Desplat (Guingamp) et Nasser Al-Khelaïfi (PSG) à la peste et au choléra, Jean-Michel Aulas fait aussi l’objet d’une enquête judiciaire suite au craquage d'un fumigène sur la pelouse du Groupama Stadium après la victoire contre l'OM en décembre dernier (2-0).

« L'enquête judiciaire contre Aulas ? C’est n’importe quoi. Comme sa convocation. Il répondait à une série de questions légères. En le sanctionnant pour cela, on prendrait le risque d’un football trop aseptisé, style communication à la Maison Blanche, ce qui serait dommage... », a estimé, dans les colonnes de Sud Ouest, Stéphane Martin, qui se range donc du côté de Jean-Michel Aulas.