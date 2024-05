OL ‍: Jake O'Brien, départ envisagé au mercato ‍?

Auteur du but qui a redonné de l'espoir à l'OL contre le PSG en finale de la Coupe de France, Jake O'Brien est l'une des vraies belles satisfactions de la saison.

Alexandre Lacazette est le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais cette saison en Ligue 1, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est un défenseur central qui le suit au classement. En effet, avec 4 buts en Championnat, c'est Jake O'Brien qui est le dauphin de Lacazette, le joueur arrivé pour 1 million d'euros de Crystal Palace marquant autant de buts que...Bradley Barcola avec le PSG cette saison. Et samedi, lorsqu'en début de seconde période, le géant irlandais a trompé Donnarumma en finale de la Coupe de France, ramenant le score à 2-1, c'est peu dire que Jake O'Brien est devenu l'idole d'une ville. Même si finalement l'OL s'est incliné, le défenseur de 23 ans est devenu l'un des chouchous des supporters. Cependant, sa présence la saison prochaine n'est pas acquise à 100%.

So proud of this team. We gave it our all last night. What an amazing atmosphere in Lille 🫡



We’ll be back ❤️💙



ALLEZ L’OL 🦁#CoupeDeFrance #TeamOL pic.twitter.com/FBRwc4npu5