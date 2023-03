OL : Il voulait humilier Lyon, son contrat lui interdit

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dimanche, l'OL retrouvera Lorient pour la 26e journée de Ligue 1. Dans les rangs merlus, plus de Moffi mais des recrues comme Dieng et Romain Faivre. Le joueur, prêté par l'OL, ne sera toutefois pas autorisé à jouer.

L'air de la Bretagne lui sied à ravir. Après une première partie de saison fantomatique à l'OL, Romain Faivre revit à Lorient. Prêté aux Merlus en fin de mercato hivernal, le milieu offensif enchaîne les matchs et les bonnes prestations. Il a d'ailleurs enfin marqué cette saison, il y a deux semaines face à Ajaccio. Libéré de la forte pression lyonnaise, il s'épanouit dans une équipe lorientaise très joueuse. Une équipe huitième, un point devant...Lyon neuvième. Et, comme les choses sont bien faites, les deux clubs se retrouvent ce week-end au Groupama Stadium pour un match important dans la course au top 5.

Faivre ne pourra pas se venger de l'OL

Un match tendu que l'on peut décrire comme à six points entre l'OL et Lorient. Lâché par les Lyonnais, Romain Faivre aurait à cœur de jouer un vilain tour à ses anciens coéquipiers. Mais, malheureusement pour lui, il ne pourra pas disputer la rencontre de dimanche. Dans le contrat de son prêt, l'OL a inclus une clause pour l'empêcher de jouer contre l'OL. Une situation frustrante pour l'ancien brestois.

Romain #Faivre et Julian #Pollersbeck ne seront pas disponibles pour #OLFCL.



Les deux clubs ont passé un accord pour que les deux joueurs prêtés par l’OL ne puissent pas être alignés. (Ouest-France) pic.twitter.com/w9sWyVktjC — Inside Gones (@InsideGones) March 3, 2023

Il l'a déploré dans les colonnes de Ouest-France. « Je me sens de mieux en mieux dans cette équipe, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir enchaîner et affronter Lyon, c’est un peu chiant, parce que j’ai envie de jouer tous les matches », a t-il confié. Il ne sera pas le seul revanchard à ne pouvoir revenir dans le Rhône. L'OL a mis la même clause dans le contrat de Karl Toko-Ekambi à Rennes. Une manière d'éviter que les ex ne viennent casser la dynamique lyonnaise, une bien mauvaise habitude au club depuis plusieurs années.