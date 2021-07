OL : Ici Londres, le dossier Aouar frémit

Dans : OL.

Au ralenti, le mercato de l’OL pourrait se décanter une fois que la vente d’Houssem Aouar sera actée.

Tout proche de quitter Lyon il y a un an, Houssem Aouar dispose d’un bon de sortie accordé par Jean-Michel Aulas. A deux doigts de rejoindre la Juventus Turin il y a un an, l’international tricolore n’est plus vraiment dans les petits papiers de la Vieille Dame avec le départ d’Andréa Pirlo et le retour de Massimiliano Allegri. C’est plutôt vers la Premier League que semble se diriger Houssem Aouar, lequel figure dans le viseur de deux clubs de Londres selon les informations de Julien Laurens, correspondant permanent de plusieurs médias en Angleterre. Comme indiqué à de multiples reprises, Arsenal est chaud pour s’octroyer les services du milieu offensif de 24 ans.

Mais les Gunners font désormais face à la concurrence des Spurs de Tottenham dans le dossier Houssem Aouar, ce qui permettra peut-être à l’OL de faire monter les enchères. « Tottenham est entré dans la course à la signature d’Houssem Aouar. Arsenal est toujours en pole pour le meneur de jeu de l’OL, mais les Spurs ont également entamé des discussions avec Lyon » a publié sur son compte Twitter le spécialiste du football anglais. Selon la presse anglaise, une offre égale ou supérieure à 20 ME suffirait aux dirigeants de l’OL pour laisser filer leur international tricolore au vu du contexte difficile et de la nécessité absolue de vendre pour renflouer les caisses. Pour le moment, seul Arsenal a dégainé une proposition officielle mais devant la motivation des Gunners, le club de Tottenham pourrait rapidement répliquer. Reste à voir qui sera le plus généreux avec l’OL pour s’offrir Aouar, auteur d’une saison mitigée chez les Gones en 2020-2021.