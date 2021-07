OL : Aouar de plus en plus proche d'Arsenal !

Dans : OL.

Houssem Aouar a repris l'entraînement sous les ordres de Peter Bosz avec l'Olympique Lyonnais, mais il pourrait rapidement mettre le cap sur Londres où Arsenal fait le forcing.

Plus les jours passent et plus il semble acquis que l’OL va devoir se passer d’Houssem Aouar la saison prochaine. Le milieu de terrain formé à Lyon avait déjà été proche d’un départ lors du mercato 2020, mais cette fois les choses s’accélèrent avec l’accord du joueur. Même si ce dernier a tenu à rapidement faire taire une rumeur d’un possible bras de fer avec Jean-Michel Aulas pour partir de son club formateur, le désir d’Aouar de bouger cet été est clair. Ce mardi, le Sun affirme que désormais « l’accord entre l’OL et Arsenal pour le transfert d’Houssem Aouar se rapproche ». Le tabloïd anglais ne donne pas une estimation de l'offre transmise par les Gunners à Lyon, mais les négociations seraient en bonne voie.

Cet intérêt d'Arsenal pour Houssem Aouar n'est évidemment pas une nouveauté puisque l'an dernier c'est avec le club de Premier League entraîné par Mikel Arteta que l'OL avait déjà discuté. Mais la proposition anglaise n'avais pas convaincu le président lyonnais, lequel avait finalement décidé de conserver son joueur alors que son club semblait pouvoir concurrence sérieusement le PSG dans la course au titre en Ligue 1. Hélas pour Lyon, on sait comment tout cela s'est fini, et en quête de cash, Jean-Michel Aulas sait qu'Houssem Aouar est le joueur de son effectif à même de lui rapporter le plus d'argent lors d'un transfert cet été. Il faut désormais finaliser ce deal, mais a priori plus rien ne paraît devoir l'empêcher.