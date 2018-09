OL : Hervé Penot se penche à son tour sur le cas Bruno Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio est revenu jeudi sur les récents événement intervenus lors d'une soirée à Lyon. Et cela n'a pas calmé les ardeurs de ses opposants, lesquels réclament toujours via les réseaux sociaux la tête de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Mais avant le match contre Caen, ce samedi en Normandie, Hervé Penot a confié son incompréhension dans toute cette polémique entre certains supporters de l'OL et Bruno Genesio.

« C’est sur qu’il y a un climat de défiance envers Bruno Genesio qui est incompréhensible. Moi j’ai du mal à comprendre. On peut ne pas accepter certains choix, il y a eu quelques résultats décevants la saison passée, comme le résultat contre Caen en Coupe de France, c’était un échec sportif pour l’équipe. Mais le travail qui a été fourni avec une équipe qui avait beaucoup changé, avec beaucoup de jeunes, cela a quand même débouché sur une troisième place en Ligue 1, et un ticket pour la Ligue des champions. Bruno Genesio est victime du manque de crédit qu’il avait dès qu’il est arrivé. Les supporters concernés ne voulaient pas de lui et depuis il rame à contre-courant malgré les résultats. Et là, ça devient compliqué parce que je ne suis pas d’accord avec lui quand il explique qu’il n’avait pas à se trouver là lors du fameux incident. Il est de Lyon, s’il veut faire une fête à Lyon un jour je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas sortir. Il faut arrêter », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, Hervé Penot.