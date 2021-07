OL : Hakim Ziyech et Lyon, deal impossible

Dans : OL.

Depuis quelques jours, on évoque des négociations entre l'Olympique Lyonnais et Chelsea concernant Hakim Ziyech. Mais la venue de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam semble contraire à la nouvelle politique de l'OL.

Ce week-end, un journaliste spécialiste du football néerlandais a annoncé que les dirigeants lyonnais ont noué des contacts avec Hakim Ziyech afin de savoir les conditions possibles de sa venue à l’OL lors de ce mercato. Mis partiellement au placard par Thomas Tuchel, tout comme il l’avait été par Frank Lampard, l’international marocain souhaite retrouver du temps de jeu et il sait que cela passe certainement par un départ de Chelsea. L’intérêt de Juninho pour un joueur que Petez Bosz connaît très bien a donc du sens. Dans la pratique cela ressemble à un dossier impossible à mener à son terme pour les dirigeants de l’Olympique Lyonnais en raison de son coût qui ne sera plus aux nouvelles normes édictées par Jean-Michel Aulas.

Lors d’un chat sur Le Progrès, Christian Lanier a confié qu’il ne voyait pas le joueur de Chelsea s’engager avec l’OL d’ici la fin du mercato, et il a expliqué pourquoi. « Hakim Ziyech c’est 500.000 euros par mois, tout est dit. Même Memphis ne touchait pas cette somme (…) En plus, il évolue dans un secteur où nous avons beaucoup de joueurs. Oui, il est très bon, mais la transaction paraît impossible. Le président n’est pas dans cette optique de faire des grosses dépenses comme avant. La barre est trop haute pour des raisons financières », a expliqué celui qui suit au quotidien et depuis des années l’Olympique Lyonnais. Sauf changement radical de cap financier, le joueur de Chelsea ne sera donc pas le renfort XXL de l'OL lors de ce marché des transferts, alors que sa venue était forcément un beau rêve. Mais la réalité économique semble avoir rattrapé Lyon.