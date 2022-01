OL : Guimarães à Arsenal, ce n’est pas du vent

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Performant malgré la première partie de saison décevante de l’Olympique Lyonnais, le milieu Bruno Guimarães est annoncé sur les tablettes d’Arsenal. Apparemment, il ne s’agit pas d’une simple rumeur puisque le directeur technique des Gunners Edu a entamé des discussions pour son compatriote brésilien.

Du côté de l’Olympique Lyonnais, les premières rumeurs mercato concernent surtout d’éventuelles arrivées. On parle notamment de l’Iranien Sardar Azmoun pour renforcer un secteur offensif bientôt affaibli par les absences de Karl Toko Ekambi (Cameroun), d’Islam Slimani (Algérie) et de Tino Kadewere (Zimbabwe) pendant la Coupe d’Afrique des Nations. Mais le club rhodanien pourrait enregistrer d’autres départs, cette fois sur le marché des transferts.

Discussions entamées pour Guimarães

Certains joueurs sont en effet convoités, à l’image de Bruno Guimarães, l’une des rares satisfactions de la première partie de saison qui a logiquement attiré l’attention d’Arsenal. Une information confirmée par le journaliste italien Nicolò Schira, lequel affirme que le directeur technique des Gunners Edu adore le milieu de l’Olympique de Lyonnais. Le dirigeant brésilien aurait même entamé des discussions pour le recrutement de son compatriote brésilien. Un accord sera pourtant difficile à trouver. Le club rhodanien, annoncé ouvert à une vente, réclamerait 45 millions d’euros pour le transfert de Bruno Guimarães, bien loin des 30 millions d’euros que proposerait la Roma de José Mourinho.

Quant au joueur, même s’il n’a jamais caché son attirance pour le football anglais, son attachement à l’Olympique Lyonnais risque de représenter un obstacle. « C'est une maison, confiait-il à L’Equipe en décembre dernier. J'ai déjà dit que je rêvais de jouer en Premier League, mais ce n'est pas le moment. Je me sens chez moi à Lyon, je parle français... On peut rester ici longtemps, on a juste besoin de jouer la Ligue des Champions pour être en Seleção. Et puis on veut gagner des trophées aussi, j'espère en remporter avec l'OL. » Reste à savoir si le départ du directeur sportif Juninho n’a pas changé la donne.