OL ‍: Grosso viré et Genesio à sa place, tout s'emballe

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La défaite de l'Olympique Lyonnais contre Lille (0-2) plonge le club de John Textor un peu plus dans la crise. Fabio Grosso ne semble plus rien contrôler et son départ paraît inéluctable.

Il y avait du beau monde dimanche soir au Groupama Stadium pour assister au match entre l’OL et le LOSC, et si tout le monde scrutait Laurent Prud’homme, qui sera bientôt le directeur général du club de John Textor, un autre spectateur très particulier a été repéré. Il s’agissait bien évidemment de Bruno Genesio, qui quelques jours après avoir quitté le Stade Rennais assistait au match de son ancien club. Présent aussi dans les tribunes, Gérald Baticle, ancien adjoint de Genesio lorsque ce dernier entrainait Lyon. Forcément, compte tenu de la faillite tactique de Fabio Grosso contre Lille, il était évident que très rapidement tout le monde allait s’emballer sur le possible départ de l’entraîneur italien, et son remplacement par celui qui avait quitté l’Olympique Lyonnais en 2019 à la demande des Bad Gones, Jean-Michel Aulas ayant cédé à ces derniers. Une erreur que l’ancien patron de l’OL a reconnue par la suite.

Genesio et Baticle étaient à Lyon

Pour Fabio Grosso, la victoire à Rennes ne cache pas son incapacité à faire les bons choix et contre Lille cela est apparu au grand jour, le coach de Lyon changeant plusieurs fois de système. Le remplacement de Tino Kadewere par Dejan Lovren à la 65e minute, alors que l’OL était mené 0-2, ayant laissé pantois les supporters, les journalistes et les observateurs. Alors, au moment où le club de John Textor était en pleine tempête, l’idée folle d’un improbable retour de Bruno Genesio n’est plus un sujet tabou. Une histoire d’autant plus succulente que la défaite de Rennes contre l’OL a probablement précipité le départ de ce dernier. « Je ne pense pas que Textor va virer Grosso avant la trêve, mais je sais que Genesio était dans les tribunes et qu’il est libre. Vous le voyez arriver tout de même gros comme une maison la mission de pompier de Genesio avec Baticle pendant six mois. Franchement, même si ça me fait mal de le dire, je ne vois pas qui pourrait faire cela mieux que Genesio. Si un mec peut sauver l’OL si Fabio Grosso, ça sera lui », a prévenu, dans un live sur Youtube, Serious Charly, célèbre influenceur supporter de l’Olympique Lyonnais. Et ce dernier n’est pas le seul à penser cela.

Stéphane Guy, l’ancien journaliste de Canal+ désormais membre de l’After Foot, est, lui aussi, monté dans le train « Bruno Genesio ». Pour Guy, le retour de celui qui a quitté le Stade Rennais est une évidence que John Textor ne peut ignorer. « Le retour de Genesio à Lyon, ça aurait de l'allure. Ils étaient inspirés, ceux qui insultaient Genesio ! Il était en situation d'échec ? Ça dépend où tu situes la situation d'échec. Le bilan de Genesio à Lyon me paraît tout à fait défendable. Un bon entraîneur, c'est quelqu'un à qui tu confies un groupe de joueurs et qui en tire le maximum », fait remarquer le journaliste. John Textor, qui n'était pas présent dimanche pour assister à OL-LOSC n'est pas du genre à tergiverser longtemps s'il sent que son investissement de 800 millions d'euros est en train de tourner à la catastrophe. Mais cette semaine, avant d'éventuellement virer Fabio Grosso, l'homme d'affaires américain doit surtout s'assurer que le passage de Lyon devant la DNCG ne va pas tourner encore une fois au drame.