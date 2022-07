OL : Un nouveau gros malaise dans le dossier Tagliafico

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les négociations avec l'Ajax Amsterdam s'éternisent pour l'Olympique Lyonnais, et Nicolas Tagliafico n'a toujours pas rejoint l'effectif de Peter Bosz. Un cas qui rappelle un autre dossier lors de ce mercato.

Tandis que Tyrell Malacia est désormais un joueur de Manchester United, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot pensent à Nicolas Tagliafico pour venir renforcer la défense de l'OL. L’international argentin de l’Ajax Amsterdam a encore un an de contrat avec le club néerlandais et il est ouvert à un départ lors de ce mercato, tout est en place pour que l’opération se fasse cet été. L’Olympique Lyonnais a donc avancé ses pions en faisant une offre autour de 5 millions d’euros à l’Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico semblant avoir le souhait de venir travailler sous les ordres de Peter Bosz en Ligue 1. Comme dans le dossier Malacia, l’OL semblait en avance dans cette opération, mais une nouvelle fois il pourrait y avoir un loup dans cette histoire. Car ce mercredi, le média AjaxShowTime relaie des informations qui font état d’un changement radical dans le dossier du joueur argentin. Et pas dans le bon sens pour l’Olympique Lyonnais.

Barcelone se met sur la route de l'Olympique Lyonnais

Cette fois ce n’est pas Manchester United qui veut contrarier le club de Jean-Michel Aulas, mais le FC Barcelone. Nicolas Tagliafico serait revenu dans le collimateur du Barça, même si dans un premier temps le club catalan pensait à Marcos Alonso. Affrontant de sérieux soucis financiers, Joan Laporta aurait cependant prévenu Xavi qu’il était probablement plus judicieux économiquement de recruter le défenseur argentin de l’Ajax, un joueur que Barcelone avait déjà voulu faire venir lors du mercato d’hiver, mais sans y parvenir. Pour l'Olympique Lyonnais, il y a urgence à savoir à quoi joue l'Ajax Amsterdam, un club qui l'avait déjà fait à l'envers la saison passée avec André Onana.