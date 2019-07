OL : Gros changement à Lyon au mercato, le PSG peut faire des dégâts

Dans : OL, Mercato, PSG, Premier League.

Toujours en quête d’un véritable numéro « 6 », le Paris Saint-Germain cherche à faire venir Idrissa Gueye.

Everton est vendeur, à condition d’y mettre le juste prix, c’est à dire 40 ME. Un tarif qui n’a pas changé d’un pouce depuis l’hiver dernier, quand Antero Henrique avait refusé de mettre cette somme pour recruter le Sénégalais. Désormais, c’est Leonardo qui s’y colle, et le directeur sportif ne fait pas beaucoup mieux. Selon Soccer Link, le dirigeant du PSG a bien effectué une première offre, mais à hauteur de 25 ME seulement. La sanction a été aussi nette que rapide au sein du club de Liverpool, qui a fait savoir qu'il n’était pas intéressé.

Leonardo devrait revenir à l’assaut. Du moins, Everton s’y attend puisque les Toffees regardent ce qu’il y a de disponible sur le marché en ce qui concerne le poste de milieu de terrain défensif. Et le média spécialisé annonce que le club anglais a notamment ciblé Lucas Tousart de l’Olympique Lyonnais. Un départ n’est pas à l’ordre du jour pour le capitaine des espoirs tricolores, mais la donne pourrait changer en cas de belle offre pour un joueur qui ne fait pas forcément partie des titulaires indiscutables aux yeux de son entraineur, qui cherche un premier relanceur plus technique. De quoi provoquer une secousse sur le marché des transferts jusqu’ici parfaitement huilé de l’OL ?