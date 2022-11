OL : Govou secoue Cheyrou et exige un mercato de gala

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Englué dans le ventre mou du classement, l’OL va devoir montrer un autre visage après la Coupe du monde s’il veut remonter.

Laurent Blanc compte sur cette coupure internationale afin de travailler avec son groupe et insuffler à ses joueurs une nouvelle méthode de travail ainsi qu’une nouvelle idée de jeu. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais est conscient que cela va prendre du temps et par conséquent, la Coupe du monde tombe à point nommé pour les Gones, qui restent sur une défaite contre l’OM et un match nul laborieux à domicile face à Nice. Désireux de remonter au classement après la Coupe du monde au Qatar, l’Olympique Lyonnais pourra-t-il s’appuyer sur un mercato flamboyant de la part de Jean-Michel Aulas et de Bruno Cheyrou ? La question mérite d’être posée puisque des manques évidents sont perceptibles à certains postes comme en défense centrale par exemple. Dans les colonnes du Progrès, Sidney Govou n’a caché que selon lui, quelques renforts lors du mercato hivernal étaient indispensables au redressement de l’OL.

Un défenseur et un latéral à l'OL cet hiver ?

« Laurent Blanc va devoir discuter avec ses dirigeants de renforts au mercato, c’est une obligation. Discuter surtout du profil des joueurs qu’il va vouloir prendre. Il y a la qualité des joueurs, mais aussi leur aspect mental. Là, il faudra des joueurs qui ne sont pas en constat d’échec, qui accepteront de rejoindre un club 8e de L1 et pas qualifié en coupe d’Europe. J’espère que le club s’est mis sur ces profils depuis un certain temps, car ça ne se trouve pas sur un claquement de doigts. Ça nécessite beaucoup d’anticipation. La priorité me semble être derrière : un central, un latéral droit, avec des joueurs d’expérience, qui connaissent la victoire » a jugé Sidney Govou, persuadé que l’Olympique Lyonnais a besoin d’un ou deux renforts lors du mercato hivernal afin d’entamer une remontée après la Coupe du monde. Un défenseur central est bel et bien la priorité du club, comme Laurent Blanc l’a confirmé après le match nul contre Nice au Groupama Stadium. Un constat d’autant plus valable après la blessure de Jérôme Boateng, absent plusieurs semaines et qui oblige Laurent Blanc à constituer une défense très jeune à l’OL avec Castello Lukeba et Sinaly Diomandé.