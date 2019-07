OL : Gonflé à bloc par le mercato, Aulas défie le PSG !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Lors des dernières saisons, l’Olympique Lyonnais n’a jamais réussi à bousculer le Paris Saint-Germain sur la longueur d'un championnat.

Sous la houlette de Bruno Genesio, le club rhodanien n’a remporté aucun titre. Depuis la Coupe de France 2012, l’OL n’a plus soulevé le moindre trophée. Sept ans, une éternité pour un club de la trempe de Lyon. Mais en 2020, les Gones veulent renouer avec leur passé glorieux. Juninho et Sylvinho, les deux nouvelles têtes de gondoles du projet lyonnais, espèrent en tout cas briller en Ligue 1. Avec l’objectif de dompter le PSG sur un exercice entier, après l'avoir fait sur un match ces derniers temps ? Jean-Michel Aulas y croit, surtout que son OL a parfaitement orchestré son mercato estival.

« On va faire en sorte d’aller gêner ou côtoyer le PSG. Je ne sais pas si on le côtoiera aussi longtemps qu’on peut l’imaginer. Mais on va le côtoyer beaucoup plus longtemps que par le passé. C’est le point de départ d’une grande aventure. On va s’en rapprocher, car je pense que l’équipe est plus forte. On a dans notre tête, et dans celle des supporters, une idée directrice qui est de grandir. On va s’en rapprocher du PSG, mais est-ce qu’on sera à moins de 20 points, comme on l’imagine ? À moins de dix points ? Après, je ne sais pas la composition finale de l’équipe du PSG parce qu’il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le mercato de l’OL ? Il ne faut pas non plus surévaluer trop tôt l’équipe et ce qu’elle est capable de faire », a prévenu, sur RMC, le président des Gones, qui souhaite donc revoir son club en haut de l’affiche la saison prochaine, en L1 mais aussi en Ligue des Champions.