OL : Giroud sauveur au mercato ? Aulas a la réponse

Parmi les pistes évoquées pour redonner du tonus à l'Olympique Lyonnais, il y a la possible signature d'Olivier Giroud. Mais ce vendredi, le Sun donne des nouvelles inquiétantes dans ce dossier de l'OL.

Olivier Giroud arrive dans les derniers mois de son contrat à Chelsea, et forcément la tentation est grande pour l’attaquant français de quitter le club londonien, son temps de jeu devenant incompatible ou presque avec une présence en équipe de France pour l’Euro 2020. Mais si le buteur des Bleus souhaite se relancer dès le mercato d’hiver, sa situation est totalement bloquée affirme ce vendredi le Sun. En effet, le board de Chelsea ne laissera pas partir gratuitement Olivier Giroud, et le tabloïd affirme que Chelsea réclame 6ME pour le champion du monde et qu’aucun club ne veut payer une telle somme pour un joueur qui sera totalement libre six mois plus tard.

Exit donc la piste qui menait Olivier Giroud vers la Ligue 1 et plus précisément l’Olympique Lyonnais, où son nom avait déjà circulé lors du dernier marché des transferts. Ni l’OL, ni les clubs italiens et espagnols qui suivaient le buteur fétiche de Didier Deschamps ne veulent lâcher le moindre euro à Chelsea dans ces conditions contractuelles. Une mauvaise nouvelle pour Olivier Giroud, mais pas que. S’il veut se renforcer offensivement, le club de Jean-Michel Aulas va donc probablement devoir se tourner vers d’autres renforts, et cela même si à ce stade de la saison le secteur offensif de l’Olympique Lyonnais n’est probablement pas le seul qui doit être boosté au mercato de janvier.