OL : Geubbels écrit une page de l'histoire de la Ligue 1 !

Dans : OL, Ligue 1.

Grâce à sa première entrée en jeu en Ligue 1 contre Dijon samedi (3-3), Willem Geubbels a établi une nouvelle marque sous le maillot de l'Olympique Lyonnais.

Samedi, Willem Geubbels aurait dû participer à la belle victoire de l'OL contre Annecy en U17 National sur la pelouse du Groupama OL Academy (4-2). Mais au lieu d'être avec ses coéquipiers de la génération 2001, le jeune attaquant a fait ses débuts en Ligue 1 au Groupama Stadium contre Dijon dès sa première apparition dans le groupe professionnel de Bruno Genesio (3-3). Une fierté pour tout le club rhodanien surtout que le buteur vient de réaliser une performance inédite.

En effet, en entrant en jeu en fin de match face au DFCO, Geubbels est devenu le premier joueur né au XXIe siècle à évoluer dans le championnat de France. À 16 ans, un mois et sept jours, l'attaquant lyonnais est ainsi le quatrième plus jeune joueur à avoir évolué dans l'Elite derrière Laurent Paganelli (ASSE, 15 ans, 10 mois, 5 jours), Albert Rafetraniaina (Nice, 16 ans, 27 jours) et Neal Maupay (Nice, 16 ans, un mois, un jour). À Lyon, Willem Geubbels se fait donc remarquer par sa précocité, mais aussi et surtout par son talent, et l'intérêt des grands clubs européens le confirme...