OL : Genesio ne voit aucun problème interne à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

A l'exception de la défaite face au PSG, lors de ce qui paradoxalement a été le meilleur match de l'OL ces dernières semaines, Lyon enchaîne les nuls avec à chaque fois un scénario identique, à savoir un avantage au score anéanti plus ou moins en fin de rencontre. Mais pour Bruno Genesio cette série ne doit rien à un éventuel bug entre ses joueurs, mais clairement à un souci de concentration sur 90 minutes. L'entraîneur de l'OL estime que son effectif doit serrer les rangs pour rapidement régler ce souci qui a déjà coûté pas mal de points.

« Evidemment que le groupe a envie de travailler ensemble ! On a juste un problème de concentration, en témoignent ces matches où l'on mène et où l'on se fait rattraper. C'est un fait, il y a un souci au niveau du relâchement. Il faut bosser là-dessus. Mais mes joueurs ont envie de travailler ensemble, c'est une évidence. Il faut faire progresser nos jeunes, les mettre en garde, les faire gagner en maturité et les préparer aux matches de très haut niveau car on paye cash les erreurs de concentration. Ça n'est pas un problème de confiance, c'est un problème de jeunesse. C'est une prise de conscience qu'ils doivent faire et on doit être exigeant là-dessus aux entraînements », a prévenu Bruno Genesio, conscient que l’Olympique Lyonnais ne peut plus se permettre d’être trop généreux avec ses adversaires.