OL : Genesio monte au créneau pour défendre l’OM

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Question critique dans les médias et sur les réseaux sociaux, Bruno Genesio en connaît un rayon, lui qui n’est pas épargné à chaque défaite malgré le soutien sans faille de son président. Dans ces conditions, la situation actuelle de l’OM le fait forcément sourire. Le club olympien, qui a beaucoup recruté depuis sa reprise par Frank McCourt, a connu un début de saison en demi-teinte et s’est immédiatement fait secouer par ses propres supporters, par les consultants et sur les réseaux sociaux qui ont raillé les ambitions et le fameux « Champions Project ». Et avant de défier l’OL au Groupama Stadium, Marseille est pourtant bien là, au pied du podium avec une équipe solide et un projet qui tient la route.

« L’Olympico c'est un match important, comme le derby, comme face au PSG. C'est pour vivre ce genre de moments qu'on fait ce métier. En général, les Lyon-Marseille sont spectaculaires, il y a des grands joueurs sur le terrain. Je pense qu'on a enterré Marseille un peu vite, "ils allaient presque jouer le maintien", il faut être mesurés dans vos jugements... », a expliqué l’entraineur lyonnais en conférence de presse. Un rappel qui vaut forcément aussi pour l’OL, dont l’entraineur avait été mis sur le pilori en début de saison, avant qu’une excellente série au cœur de l’automne ne place l’équipe comme dauphin du PSG.