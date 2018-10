OL : Genesio fait l'unanimité à l'OL, une source sûre l'affirme !

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis plusieurs mois, Bruno Genesio est régulièrement critiqué par les supporters, mais également par certains observateurs.

Pourtant en interne, l’entraîneur rhodanien fait l’unanimité à l’Olympique Lyonnais. Et c’est l’ancien capitaine du navire, à savoir Maxime Gonalons qui le dit. Sur Canal Plus, l’international français a confié que Bruno Genesio a toujours eu « l’adhésion » des joueurs dans la capitale des Gaules. « Quand j’étais à Lyon en tout cas, le vestiaire était avec lui » a confié celui qui défend désormais les couleurs du FC Séville.

« Les critiques des supporters ? Je ne comprends pas tout le temps, les chiffres montrent qu’il a des résultats depuis trois ans. Ça reste mon club, mais c’est vrai que tout cela est dommageable parce qu’il donne le maximum, il a l’adhésion des joueurs. Quand j’étais là en tout cas, le vestiaire était avec lui » a confié Maxime Gonalons, qui ne comprend pas les critiques à répétition envers Bruno Genesio. Reste que l’entraîneur lyonnais a toujours pu compter sur le soutien de ses joueurs et de son staff. Et c’est sans doute le plus important pour lui, les réseaux sociaux n'ayant jamais contribué à faire gagner le moindre match...