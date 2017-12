OL : Genesio exclu, Aulas le fait revenir, la scène délirante à Amiens

Dans : OL, Ligue 1.

Match d’une tension incroyable ce dimanche à Amiens, avec une fin de rencontre qui sentait littéralement le KO.

Des coups, des fautes et de l’énervement, les échanges se musclaient dangereusement dans les dernières minutes. Au point de faire péter un plomb à Bruno Genesio, qui s’est mis à incendier l’arbitre pour une faute non sifflée sur Nabil Fékir, le capitaine lyonnais se faisant en effet balancer près de la touche sans que M. Thual n'intervienne. Exclu donc pour contestations, l’entraineur lyonnais allait entrer dans son vestiaire quand il a entendu une clameur, et a croisé Jean-Michel Aulas qui se trouvait juste à l’entrée du terrain. Ce dernier a annoncé à son entraineur la bonne nouvelle, et dans la foulée, Genesio, qui ne cachait pas sa joie, a même terminé les dernières secondes du match au bord du terrain, dans ce qui ressemblait tout de même à un joyeux bazar. Conscient que ce ne serait pas très bien vu pour un coach exclu de revenir avant la fin du match, JMA a tenté de le rattraper, en vain...