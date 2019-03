OL : Genesio est furax, Lyon a tout gâché

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio (entraîneur de l’Olympique Lyonnais après le 2-2 concédé à Strasbourg) : « On avait tout bien fait et plutôt bien maîtrisé notre match et malheureusement on est retombé dans nos travers en ne maîtrisant pas nos nerfs dans un premiers temps puis en commettant des erreurs. On a encore une fois tout gâché en l'espace de 10 à12 minutes. On aurait pu mener 3-0. On doit faire preuve de davantage de maturité et d'intelligence dans notre jeu pour ne pas relancer l'adversaire comme on l'a fait ce soir. »