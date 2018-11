OL : Genesio coach jusqu’en 2022 ? Chiche !

Dans : OL, Ligue 1.

Sous contrat jusqu’au mois de juin prochain, Bruno Genesio sait que la question de son avenir ne donne lieu à aucune supputation entre son président et lui.

La donne est particulièrement claire puisqu’il a été convenu de ne pas le prolonger, et d’acter ensuite une décision à la fin de la saison. Toujours soutenu par son président même dans la tempête, le technicien lyonnais est loin de se plaindre de cette situation bancale. Il sait qu’en cas de saison réussie, il pourrait bien prolonger son aventure dans son club de cœur. Et si beaucoup s’interrogent sur sa capacité à entrainer un autre club, lui n’a qu’une envie, celle de rester à l’Olympique Lyonnais.

« Par définition je suis en fin de contrat, donc libre de décider, en accord avec mon président, s’il souhaite que je reste à l’OL si les objectifs sont remplis ou pas, a-t-il déclaré. En fin de saison dernière, on a décidé avec le président, ensemble, de ne pas prolonger le contrat. Quoi qu’il se passe en fin de saison, il y a un grand respect, une grande reconnaissance de ma part par rapport au président. Il a eu le courage de me faire confiance. Je suis lyonnais, et je resterai lyonnais quoi qu’il arrive. J’espère l’être encore longtemps, et pouvoir dépasser en termes de matchs ceux devant moi. Faire encore trois saisons ? J’espère, je suis très bien à Lyon, un très grand club. Je n’ai pas de raisons de faire autre chose que d’entraîner à Lyon. Maintenant, vous savez comment est le football, on est liés aux résultats, liés à la conjoncture, liés à plein de choses », a prévenu sur OL TV un Bruno Genesio qui connaît la fragilité du poste. Sans parler du fait que les supporters ont beaucoup de mal avec ses choix, après sa quatrième saison en tant qu’entraineur principal.